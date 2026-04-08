Pagelle Juventus Next Gen Ternana | Puczka in doppia cifra Guerra festeggia le 100 presenze Mangiapoco monumentale VOTI

Durante il recupero della 34ª giornata di Serie C 202526, la Juventus Next Gen ha affrontato la Ternana in una partita che ha visto alcune performance individuali di rilievo. Tra i protagonisti, Puczka ha messo a segno più di dieci punti, mentre Guerra ha celebrato le sue 100 presenze con la maglia della squadra. Mangiapoco si è distinto con una prestazione considerata monumentale, e i voti assegnati ai giocatori sono stati pubblicati nella giornata odierna.

di Marco Baridon Pagelle Juventus Next Gen Ternana: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per il recupero della 34ª giornata di Serie C 202526. (inviato allo Stadio Moccagatta di Alessandria) – Pagelle Juventus Next Gen Ternana: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per il recupero della 34ª giornata di Serie C 202526 Mangiapoco 7.5 – Aramu lo fulmina con un sinistro violentissimo, ma ciò non cancella una prestazione clamorosa del portiere bianconero. Attentissimo nelle uscite alte e decisivo in tre interventi nel finale di partita su Orellana e su Panico. Brugarello 6 – Il rosso sventolato da Di Mario gridava vendetta, fortunatamente la revisione al VAR ha cambiato colore del cartellino. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Pagelle Juventus Next Gen Ternana: Puczka in doppia cifra, Guerra festeggia le 100 presenze, Mangiapoco monumentale VOTI Juventus Next Gen Ternana 2-1 LIVE: Guerra festeggia le 100 presenze con il gol del vantaggiodi Marco BaridonJuventus Next Gen Ternana LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 34ª giornata di Serie C... Juventus Next Gen Ternana 2-1: Puczka, Guerra e i guantoni di Mangiapoco riportano i tre punti ai bianconeridi Marco BaridonJuventus Next Gen Ternana LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 34ª giornata di Serie C... Temi più discussi: Perugia – Juventus Next Gen. le pagelle: Montevago, Moro e Bolsius ok; Gol ed emozioni al Curi, tra Perugia e Juve NG finisce 2-2 | Pagelle; VIDEO. Perugia-Juventus Next Gen 2-2: gol e highlights; L'Ascoli rimonta e aggancia l'Arezzo. Solo pari per la Juve Next Gen, ok l'Inter U23 con la Pro Vercelli. Juventus Next Gen, i convocati di Brambilla per la TernanaArrivano i convocati di mister Massimo Brambilla per la sfida di oggi pomeriggio tra la Juventus Next Gen e la Ternana: ecco la lista completa La Juventus Next Gen scende in campo oggi, mercoledì 8 ap ... juventusnews24.com Juventus Next Gen-Ternana, la DIRETTA della sfida del MoccagattaUno scontro Play off tra Juventus Next Gen-Ternana, in programma allo stadio Moccagatta. In palio infatti il sesto posto solitario della classifica generale, con la possibilità di avvicinare il Pineto ... today.it Pagelle #Juventus #NextGen I voti ai protagonisti del match x.com Pagelle Juventus Next Gen Gubbio I voti ai protagonisti del match - facebook.com facebook