Juventus Next Gen Ternana 2-1 LIVE | Guerra festeggia le 100 presenze con il gol del vantaggio

Nella 34ª giornata di Serie C, Juventus Next Gen e Ternana si sono affrontate in una partita conclusa con il risultato di 2-1. La gara è stata segnata da un gol di Guerra, che ha festeggiato le sue 100 presenze con la squadra. Sono stati mostrati cartellini gialli e rossi a diversi giocatori, mentre le azioni si sono sviluppate su un campo di gioco bagnato. La cronaca della partita include momenti chiave, decisioni arbitrali e sostituzioni.

di Marco Baridon Juventus Next Gen Ternana LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 34ª giornata di Serie C 202526. (inviato allo Stadio Moccagatta di Alessandria) – La Juventus Next Gen torna in campo con l’obiettivo di ritrovare la vittoria dopo tre pareggi di fila. Bianconeri che ospitano la Ternana nel recupero della 34ª giornata di Serie C. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Juventus Next Gen Ternana 2-1: sintesi e moviola. 81? GOL GUERRA – La Juventus Next Gen passa avanti con la firma di Guerra, che festeggia nel migliore dei modi le 100 presenze in bianconero. Cross di Pagnucco, incornata vincente sul secondo palo del capitano. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juventus Next Gen Ternana 2-1 LIVE: Guerra festeggia le 100 presenze con il gol del vantaggio Juventus Next Gen, maglia celebrativa per le 100 presenze consegnata a Guerra prima del match con la Ternana – FOTOdi Marco BaridonJuventus Next Gen, Claudio Chiellini consegna una maglia celebrativa a Guerra prima del match con la Ternana per le 100 presenze La... Guerra: «100 presenze con la Next Gen mi gratificano, vorrei trovare qualche altro Yildiz»di Redazione JuventusNews24Simone Guerra, centravanti e capitano della Juventus Next Gen, ha parlato ai canali ufficiali del club al raggiungimento... Temi più discussi: Tabellino partita Ternana vs Juventus Next Gen; Juventus Next Gen – Ternana: info biglietteria per assistere alla partita; Juventus - Ternana; Anghelè e Guerra non bastano, pari Next Gen a Perugia: come cambia la classifica. LIVE - JUVENTUS NEXT GEN-TERNANA 1-1, show si Leonardi e rigore per le FereBenvenuti nella webcronaca di Juventus Next Gen-Ternana, gara valida per il recupero della 34esima giornata del campionato di Serie C, Girone B. ternananews.it Juventus Next Gen-Ternana, la DIRETTA della sfida del MoccagattaUno scontro Play off tra Juventus Next Gen-Ternana, in programma allo stadio Moccagatta. In palio infatti il sesto posto solitario della classifica generale, con la possibilità di avvicinare il Pineto ... today.it Simone #Guerra è stato celebrato prima del match tra la #Juventus Next Gen e la #Ternana per un traguardo storico L'attaccante bianconero ha ricevuto una maglia celebrativa per le sue 100 presenze ufficiali, raggiunte nella scorsa sfida contro il #Perugi - facebook.com facebook #Juventus #NextGen #Ternana streaming LIVE e diretta tv Dove vederla x.com