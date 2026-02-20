Venezia 2036 | Zaia sfida il clima l’Olimpiade sostenibile

Il presidente Zaia ha deciso di puntare sulle Olimpiadi del 2036 a Venezia, motivato dalla necessità di promuovere la sostenibilità. La città si prepara a diventare il palcoscenico di un evento che mira a ridurre l’impatto ambientale, con interventi su trasporti e strutture. Per realizzare questo progetto, si stanno valutando investimenti significativi nel miglioramento delle infrastrutture e nelle fonti di energia rinnovabile. La proposta di Venezia si basa su un piano concreto che coinvolge cittadini e amministratori locali.

Venezia punta alle Olimpiadi 2036: Zaia lancia la sfida, sostenibilità al centro del progetto. Venezia potrebbe ospitare le Olimpiadi estive del 2036. È la proposta lanciata dal Presidente del Consiglio regionale del Veneto, Luca Zaia, che punta a trasformare la città lagunare in un simbolo di innovazione e sostenibilità, sfruttando l’esperienza maturata con i recenti Giochi invernali di Milano Cortina 2026. L’annuncio, arrivato in anteprima a fonti internazionali, mira a posizionare l’Italia come protagonista nel panorama sportivo globale e ad affrontare le sfide legate al cambiamento climatico.🔗 Leggi su Ameve.eu Luca Zaia: «Candido Venezia alle Olimpiadi 2036»Luca Zaia ha annunciato che Venezia potrebbe ospitare le Olimpiadi del 2036, principalmente perché la città si prepara a celebrare gli 80 anni dai primi Giochi di Cortina del 1956. Olimpiadi estive 2036 in Italia? C’è l’idea Venezia. “Pronti ad una nuova sfida”L’ipotesi di ospitare le Olimpiadi estive del 2036 in Italia si fa più concreta, con Venezia come possibile sede. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Olimpiadi estive a Venezia? Zaia lancia l’idea: Pronti a candidarci per il 2036; Luca Zaia: Candido Venezia alle Olimpiadi 2036; Zaia: Venezia, Verona e il Garda candidate alle Olimpiadi 2036 o 2040; OLIMPIADI: Zaia promuove candidatura Venezia per Giochi 2036 o 2040 Di Reuters - Investing.com. Luca Zaia: «Candido Venezia alle Olimpiadi 2036»Luca Zaia non si candida a sindaco di Venezia, ma lancia ufficialmente il capoluogo veneto quale sede delle Olimpiadi estive del 1936: «Sarebbero 80 anni dopo i primi Giochi di Cortina ... ilgazzettino.it Zaia, 'Venezia e regioni circostanti candidate alle Olimpiadi 2036 o 2040'Venezia e le regioni italiane circostanti come candidate per ospitare le Olimpiadi estive del 2036 o del 2040, con particolare attenzione alla conservazione della città lagunare. (ANSA) ... ansa.it Oggi a Il Fienile un mito: Arrigo Cipriani! Arrigo è Venezia e Venezia è Arrigo. #LucaZaia facebook Stai Serenissimo Dove lo piazzo Zaia A Salvini non dispiacerebbe fargli fare il sindaco di Venezia, ma lui pare avere altre mire, a Roma. Intanto a Milano grande party per i 50 anni della top manager. Le pillole x.com