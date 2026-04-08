PACO la bussola per chi affronta il cancro | a Roma 3 un accesso senza barriere per orientare cure e bisogni

Da gennaio è operativo a Roma il PACO, un servizio della Rete Oncologica della Regione Lazio gestito dall’ASL Roma 3. Si tratta di un punto di accesso dedicato a chi si trova ad affrontare diagnosi di tumore o sospetti, con l’obiettivo di facilitare l’orientamento verso le cure e rispondere ai bisogni dei pazienti. Il servizio si presenta come una porta d’ingresso per percorsi diagnostici e terapeutici senza barriere.

È attivo da gennaio il PACO dell’ASL Roma 3, il servizio della Rete Oncologica della Regione Lazio che si propone come porta d’ingresso ai percorsi di diagnosi e cura per le persone con tumore o sospetto di tumore. PACO è l’acronimo che indica un percorso oncologico di accesso e continuità di cura, progettato nelle ASL e nelle aziende ospedaliere per garantire equità e appropriatezza. Abbiamo raggiunto alla Asl Rm3 la responsabile del servizio, dott.ssa Maria Rita Noviello, alla quale abbiamo posto qualche domanda su come sta andando la nuova iniziativa. “La mission del PACO è far sì che ogni persona faccia la cosa giusta, al momento giusto, nel posto giusto e per il paziente giusto”, spiega la responsabile del servizio. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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