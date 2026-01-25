L’anacronismo militante della Cancel Culture | leggere il saggio di Mastrangelo e Petrucci per orientare la bussola

La “Cancel Culture” rappresenta un fenomeno complesso, che richiede un’analisi approfondita e contestualizzata. Il saggio di Mastrangelo e Petrucci offre un quadro critico, sottolineando come il controllo della memoria e della narrazione siano strumenti storici di potere. Leggere queste riflessioni permette di orientare una visione più consapevole e sobria di un fenomeno spesso frainteso, contribuendo a un dibattito più equilibrato e informato.

La riflessione sulla cosiddetta "cancel culture" non può prescindere da un minimo inquadramento storico, utile a comprendere come il controllo della memoria sia da sempre uno strumento di potere. La pretesa di cancellare, rimuovere o delegittimare il passato non nasce nel XXI secolo, ma accompagna la storia politica fin dalla notte dei tempi e dall'aggregazione sociale intesa come politica, il bene della Pòlis. Dalla damnatio memoriae alla cancel culture. Nell'antica Roma questa pratica prese il nome di damnatio memoriae, la «condanna della memoria». Attraverso un atto politico, spesso deliberato dal Senato, si ordinava la cancellazione del nome, dell'immagine e di ogni traccia pubblica di un individuo ritenuto nemico dello Stato, traditore o cattivo governante. La memoria e la tradizione contro la deriva della "cancel culture". Un convegno e un libro di Ucid e "Sunodia"Recentemente, presso la Pontificia Università della Santa Croce di Roma, si è tenuta la presentazione di "Tradizione e Cultura", un volume curato dal Centro Sunodia e UCID.

