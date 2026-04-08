Dal 10 al 19 aprile 2026, nel centro commerciale Le Terrazze in Liguria si terrà BlindSale, un evento dedicato alla vendita di pacchi misteriosi provenienti da spedizioni non consegnate. L’iniziativa prevede la vendita di questi pacchi a 3 centesimi di euro al grammo, offrendo ai visitatori la possibilità di acquistare contenuti ignoti. L’evento si svolgerà all’interno del centro commerciale, senza altre location coinvolte.

Dal 10 al 19 aprile 2026, il centro commerciale Le Terrazze in Liguria ospiterà BlindSale, l’evento dedicato alla vendita di pacchi misteriosi provenienti da spedizioni non consegnate. L’iniziativa propone un modello di acquisto basato sulla sorpresa e sulla ricerca del risparmio. I visitatori potranno accedere a un’area specifica situata al primo piano, precisamente nella zona affresco, per partecipare all’esperienza. Il sistema di vendita si basa sulla selezione di box tematici. Gli utenti potranno infatti scegliere tra diverse categorie merceologiche, come quella tecnologica, quella dedicata alla bellezza o quella dell’abbigliamento. Dalla distruzione industriale al recupero strategico. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Pacchi misteriosi a Le Terrazze: l’affare a 3 centesimi al grammo

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L'esperienza dei #pacchi misteriosi ritorna al #Jambo - da mercoledì 8 a domenica 12 aprile, piano terra - con una #mystery box ricca di prodotti sorprendenti. Scegli il tuo pacco - con soli 30€ al chilo - e scopri il contenuto #segreto! Leggi di più sul nos - facebook.com facebook