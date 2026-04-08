Pablo in movimento | al via il nuovo calendario di trekking urbani

Questa mattina in Municipio è stato presentato il nuovo calendario di trekking urbani denominato “Pablo in movimento”. Il progetto, nato nel Laboratorio di Quartiere Pablo, propone una serie di camminate tematiche e attività itineranti aperte a tutti i cittadini. Le iniziative mirano a far conoscere il territorio attraverso percorsi a piedi, coinvolgendo la comunità e promuovendo momenti di scoperta e partecipazione.

Questa mattina in Municipio è stata presentato “Pablo in movimento”, progetto partecipato nato nell’ambito del Laboratorio di Quartiere Pablo e dedicato alla scoperta del territorio attraverso un ricco calendario di trekking urbani, camminate tematiche e attività itineranti aperte a tutta la. 🔗 Leggi su Parmatoday.it La stagione 2026 del softball: Pablo Suarez nuovo coach, torna Piancastelli e novità al BuscheriniSono tre gli obiettivi stagionali, vale a dire campionato, coppa italia e anche la coppa Campioni, torneo che Forlì torna a disputare dopo l'argento... Arte e movimento contro l’isolamento: al via il nuovo progetto distrettualeOgni settimana, gli utenti interessati si ritroveranno in spazi accoglienti per vivere esperienze di arteterapia espressiva, danza-movimento terapia... Argomenti più discussi: Caccia al Libro - Fiera dei Librai - eventi; Pablo Trincia al Rossetti di Trieste con L’uomo sbagliato: un’inchiesta dal vivo sulla malagiustizia; Chiedo Silenzio (1958) di Pablo Neruda: la poesia sul valore autentico dell’amore. "La Niña de Oro di Pablo #Maurette è un bel noir plurivalente. Temi e crimini sono di natura inquieta e diversa, la chimera è il movente, gli ingranaggi appaiono sofisticati e paralleli, sia causali che casuali". @vcalzolaio su @LuciaLibri . x.com L’8 aprile 1973 ci lasciava Pablo Picasso, uno dei più grandi artisti del XX secolo. Rivoluzionò il modo di percepire e fare arte. Picasso aveva 91 anni quando si spense a Mougins, in Costa Azzurra, Francia. Nato a Malaga, in Spagna, il 25 ottobre 1881, fu cof - facebook.com facebook