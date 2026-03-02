Arte e movimento contro l’isolamento | al via il nuovo progetto distrettuale

Al via un nuovo progetto nel distretto di Rimini che coinvolge i servizi per anziani e disabili, l’Ausl Romagna e l’Ecomuseo Rimini, con l’obiettivo di usare l’arte e il movimento come strumenti di inclusione e benessere. Il progetto prevede attività condivise tra le diverse realtà, con l’intento di promuovere l’interazione e l’espressione creativa tra le persone coinvolte.

Ogni settimana, gli utenti interessati si ritroveranno in spazi accoglienti per vivere esperienze di arteterapia espressiva, danza-movimento terapia e musicoterapia I Servizi anziani e disabili adulti del Distretto di Rimini, Ausl Romagna ed Ecomuseo Rimini, come ente capofila, uniscono le forze per trasformare l'espressione creativa in strumento di inclusione e benessere. Colori, ritmi e movimenti come antidoto all'isolamento e alla fragilità. È questa la filosofia del progetto "Attività di Arte Terapia e Movimento Danzato", appena approvato e operativo dal primo marzo per dodici mesi. Ogni settimana, gli utenti interessati si ritroveranno in spazi accoglienti per vivere esperienze di arteterapia espressiva, danza-movimento terapia e musicoterapia.