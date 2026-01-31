La stagione 2026 dell'Italposa Softball Forlì inizia con grandi cambiamenti. Pablo Suarez prende il comando come nuovo coach, mentre torna in campo Piancastelli. La squadra si prepara a una stagione intensa, con obiettivi importanti: campionato, coppa Italia e coppa Campioni, questa ultima dopo la finale di due anni fa. La società punta a fare bene in tutte e tre le competizioni e spera di ripetere o superare i risultati passati.

Sono tre gli obiettivi stagionali, vale a dire campionato, coppa italia e anche la coppa Campioni, torneo che Forlì torna a disputare dopo l'argento vinto nella edizione 2024; e in tutte e tre le competizioni, la squadra romagnola ha ambizioni legittime. Sarà un anno da ricordare anche per le novità relative al campo di gioco, grazie ai cambiamenti più importanti degli ultimi decenni.

La squadra di Forlì ha annunciato un nuovo manager venezuelano per la stagione 2026.

Ecco il calendario della Serie A1 di softball 2026, una stagione ricca di emozioni e sfide.

La stagione 2026 del softball: Pablo Suarez nuovo coach, torna Piancastelli e novità al Buscherini

Pablo Suarez Jr., classe 2009, è ufficialmente nel roster della serie A Nato il 6 Novembre 2009, reduce dal Mondiale Under 18 e da un percorso completo in Nazionale, Pablo sarà utilizzato in diamante e crescerà tra Serie A e Serie B, grazie alla collab - facebook.com facebook