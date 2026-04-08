Otto e Mezzo lite Caracciolo-Montanari | Gruber costretta a intervenire

Durante la puntata di Otto e Mezzo, si sono verificati forti dissensi tra Lucio Caracciolo e Tomaso Montanari, portando la conduttrice a intervenire per calmare gli animi. La discussione ha coinvolto i due ospiti in un acceso scambio di opinioni, con toni spesso veementi. La conduttrice ha cercato di riportare la conversazione sui binari della dialettica, intervenendo più volte per evitare che la discussione degenerasse ulteriormente.

Volano stracci nello studio di Otto e Mezzo. Protagonisti dell'acceso botta e risposta, Lucio Caracciolo e Tomaso Montanari. Al centro? Il concetto di fascismo. "In una delle clausole finali della nostra Costituzione si stabiliva un termine di 5 anni per poter concorrere a incarichi pubblici rispetto a coloro che avevano occupato dei posti di rilievo nel regime fascista, quindi questo siamo al 1946. Quindi il problema non è se tenere fuori gli ex fascisti o tenerli dentro, premesso il fatto che i fascisti sono.". Ed ecco che salta subito lo storico dell'arte: "Ma non sono ex, questo è il punto". Parole che scatenano la replica del direttore della rivista italiana di geopolitica Limes: "No, no, non sono d’accordo, assolutamente. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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Stato-nazione e democrazia, lo scambio tra Caracciolo e MontanariMontanari esprime preoccupazione sul ritorno allo Stato-nazione promosso da Giorgia Meloni, percependolo come un concetto legato a interessi nazionali e armamenti piuttosto che a un’Europa politica e ... la7.it