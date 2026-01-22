paura ad otto e mezzo lilli gruber costretta a condurre a telefono per colpa di un incendio

Durante la puntata di Otto e mezzo, Lilli Gruber è stata costretta a condurre da remoto a causa di un incendio che ha coinvolto la sua abitazione. L'intervento telefonico ha permesso di continuare la trasmissione senza interruzioni, garantendo sicurezza e continuità. L'episodio ha evidenziato l'importanza di soluzioni alternative in situazioni di emergenza, mantenendo sempre la professionalità dell'informazione.

Scoppia un incendio a Davos e Lilli Gruber lascia lo studio. La presentatrice costretta a condurre la puntata di Otto e mezzo in collegamento telefonico. La puntata di Otto e mezzo andata in onda ieri sera su La7 è stata del tutto inusuale. La diretta si è infatti aperta con un momento di forte tensione, dovuto a un imprevisto tecnico che ha coinvolto Lilli Gruber. La conduttrice, che si trova a Davos per seguire il Forum economico mondiale, è stata protagonista di un episodio singolare, che per qualche secondo ha fatto preoccupare il pubblico ed il web. Nonostante l’anteprima della trasmissione si sia svolta in maniera regolare, a diretta iniziata è accaduto qualcosa di improvviso. 🔗 Leggi su Novella2000.it

