lilli gruber conduce otto e mezzo in diretta da davos

Lilli Gruber condurrà una puntata speciale di Otto e Mezzo da Davos, in occasione della presenza di Donald Trump al World Economic Forum. L’appuntamento è previsto per mercoledì 21 gennaio, quando la conduttrice e giornalista di La7 si collegherà in diretta dalla località svizzera per analizzare gli sviluppi e le sfide del meeting internazionale.

Nel giorno in cui Donald Trump è atteso a Davos ci sarà anche Lilli Gruber. Domani – mercoledì 21 gennaio – la conduttrice e giornalista di La7 condurrà una puntata speciale di Otto e Mezzo direttamente dalla località svizzera. Parteciperanno allo speciale, in onda al solito orario delle 20.35, il direttore de Il Fatto Quotidiano Marco Travaglio, il presidente di Techvisory Franco Bernabé e la direttrice dell’Istituto Affari Internazionali e docente della Johns Hopkins University Nathalie Tocci. Per seguire da vicino l’intervento del Presidente statunitense al World Economic Forum, dove sono presenti i principali leader politici ed economici mondiali, la Gruber condurrà dunque sul posto con ospiti in studio a Roma e in collegamento per approfondire gli ultimi sviluppi della delicata situazione internazionale. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

