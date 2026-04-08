Orrore sul bus a Monteverde | cuccioli di cane rischiano l' asfissia nel carrello della spesa salvati
Un episodio inquietante si è verificato a Monteverde, dove otto cuccioli di cane sono stati trovati nel carrello di un bus, all’interno di una busta di plastica. La presenza dei piccoli è stata scoperta da una passeggera, che ha immediatamente richiesto l’intervento delle forze dell’ordine. I cuccioli erano a rischio di asfissia, ma sono stati messi in salvo prima che potessero subire danni.
Trasportava otto cuccioli in una busta di plastica all'interno di un carrello per la spesa. A salvarli una passeggera, che ha poi richiesto l'intervento della polizia. È accaduto la scorsa mattina a bordo di un bus in transito nella zona di Monteverde, a Roma. La segnalazione della passeggeraA. 🔗 Leggi su Romatoday.it
Choc a Monteverde, 8 cuccioli chiusi in una busta sul bus: salvati dalla poliziaRoma, 8 aprile 2026 – Una mattinata qualunque, scandita dal consueto ritmo del traffico cittadino e degli spostamenti connessi alle festività...
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