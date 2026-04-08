Orrore sul bus a Monteverde | cuccioli di cane rischiano l' asfissia nel carrello della spesa salvati

Un episodio inquietante si è verificato a Monteverde, dove otto cuccioli di cane sono stati trovati nel carrello di un bus, all’interno di una busta di plastica. La presenza dei piccoli è stata scoperta da una passeggera, che ha immediatamente richiesto l’intervento delle forze dell’ordine. I cuccioli erano a rischio di asfissia, ma sono stati messi in salvo prima che potessero subire danni.