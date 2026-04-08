Ospedale Sud Salento | costi a 388 milioni e cantieri fermi

I consiglieri regionali hanno richiesto un intervento immediato alle commissioni di Bilancio e Sanità della Regione Puglia per chiarire la situazione del nuovo ospedale tra Maglie e Melpignano, i cui lavori sono attualmente fermi. Il progetto, con un costo stimato di 388 milioni di euro, si trova in stallo da tempo, senza avanzamenti concreti. La richiesta mira a fare luce sulla paralisi dei cantieri e sulle ragioni di questa situazione.

I consiglieri regionali Dino Basile e Paolo Pagliaro hanno richiesto un intervento urgente delle commissioni di Bilancio e Sanità della Regione Puglia per fare chiarezza sulla paralisi del nuovo ospedale tra Maglie e Melpignano. L’opera, attesa da 210mila cittadini di 43 Comuni, resta attualmente un progetto senza cantieri attivi. L’iniziativa politica di Pagliaro, che presiede il gruppo di Fratelli d’Italia, e di Basile mira a svelare le cause di una vicenda che si trascina da quasi trent’anni. Il presidio sanitario del Sud Salento risulta essere l’ultimo dei cinque grandi centri pugliesi a non essere ancora stato realizzato, rimanendo confinato in una fase puramente progettuale. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Ospedale Sud Salento: costi a 388 milioni e cantieri fermi Costi materiali alle stelle: ricostruzione a rischio, cantieri fermiLa ricostruzione post-sisma a rischio: i costi dei materiali esplodono e il prezzario è obsoleto. Leggi anche: Il piano da 200 milioni per le scuole di Roma arranca: la mappa dei cantieri fermi nei municipi Temi più discussi: Ospedale Sud Salento, progetto fermo tra ritardi e fondi revocati; Nuovo ospedale Maglie Melpignano, Pagliaro e Basile: Ancora sulla carta dopo quasi 15 anni. Vogliamo risposte in audizione; Ospedale Sud Salento: Opera ferma, servono risposte immediate; Nuovo ospedale del Sud Salento, chiesta audizione su ritardi e fondi. Nuovo ospedale del Sud Salento, chiesta audizione su ritardi e fondiIl presidio Maglie-Melpignano resta fermo alla fase progettuale: nel mirino finanziamenti revocati, costi lievitati e tempi ancora incerti ... pianetalecce.it Nuovo ospedale Maglie Melpignano, Pagliaro e Basile: Ancora sulla carta dopo quasi 15 anni. Vogliamo risposte in audizioneIl nuovo ospedale del Sud Salento Maglie-Melpignano è la cenerentola dei cinque grandi presìdi sanitari da costruire in tutta la regione: quello più ... corrieresalentino.it Ospedale del Sud Salento, progetto fermo da oltre vent’anni: fondi revocati, costi triplicati e lavori ancora al palo. Secondo voi vedrà mai la luce - facebook.com facebook