Il progetto per la costruzione del nuovo ospedale Maria Vittoria a Torino sta suscitando reazioni contrastanti tra i cittadini. La scelta del sito e le implicazioni legate ai lavori sono al centro delle discussioni pubbliche, mentre la campagna elettorale per le elezioni comunali del 2027 è appena iniziata. La questione ha portato all’attenzione diverse criticità legate alla localizzazione e ai possibili impatti sulla città.

Il progetto per la costruzione del nuovo ospedale destinato a sostituire lo storico Maria Vittoria sta facendo discutere i torinesi proprio mentre inizia la campagna elettorale in vista delle elezioni comunali 2027. La scelta di collocarlo all’interno del Parco della Pellerina ha aperto uno scontro acceso tra istituzioni e cittadini, trasformando l’opera in un controverso caso di pianificazione urbana. Dell’ospedale a Torino si è parlato poco. Il livello di co-progettazione con il territorio è stato risibile e il progettone è stato paracadutato da Regione e Comune di Torino in tandem senza che ad esempio l’ala ambientalistico – di sinistra della giunta abbia eccepito più di tanto sulle procedure o sul progetto. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Il progetto del nuovo ospedale Maria Vittoria divide Torino: tutte le criticità del sito prescelto

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