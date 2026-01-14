La Val Gandino piange Suor Modesta una vita per i più piccoli

La Val Gandino piange la scomparsa di Suor Modesta, figura ammirata per il suo impegno e dedizione nei confronti dei bambini delle comunità locali. Dopo aver dedicato la propria vita al servizio degli altri, si è spenta in modo sobrio e rispettoso, lasciando un ricordo di affetto e impegno che resterà vivo tra coloro che hanno avuto il privilegio di conoscerla.

Gandino. Se ne è andata in punta di piedi, dopo aver servito con affetto infinito i piccoli delle comunità della Val Gandino. Si è spenta mercoledì 14 gennaio, per il progressivo aggravarsi delle sue condizioni, suor Modesta Locatelli (al secolo Rita Serena), 83 anni, che in una lunga attività didattica nelle scuole materne della Valle è stata particolarmente apprezzata a Cazzano S. Andrea, Gandino e Casnigo. Nativa di Chignolo d'Isola, suor Modesta era entrata nel 1961 nell'Istituto delle Suore Orsoline di Gandino e nel 1964 aveva emesso la prima professione seguita nel 1970 da quella perpetua presso la Casa Generalizia di via Masone a Bergamo.

