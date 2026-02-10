Orrore nelle campagne | due conigli chiusi in un sacco uno trovato morto

Questa mattina, la scoperta di due conigli rinchiusi in un sacco ha sconvolto la comunità di Miggiano. Uno degli animali è stato trovato morto, mentre l’altro sembra essere ancora vivo ma in condizioni precarie. La scena ha portato subito le forze dell’ordine sul posto, che ora cercano di capire chi abbia commesso questo gesto così crudele.

MIGGIANO – Un gesto di una crudeltà disarmante è stato scoperto alla periferia di Miggiano lo scorso 8 febbraio. In un terreno agricolo, all’interno di un sacco di juta sigillato, sono stati rinvenuti due conigli abbandonati al loro destino. Per uno di loro non c’è stato nulla da fare, mentre il.🔗 Leggi su Lecceprima.it Approfondimenti su Miggiano Orrore Trovato morto un uomo di 88 anni nelle campagne di contrada Lagni Un uomo di 88 anni è stato trovato senza vita nelle campagne di contrada Lagni, zona isolata tra i territori di Flumeri e San Sossio Baronia. “Il suo telefono!”. Orrore in Italia, studente fuorisede trovato morto: svolta nelle indagini Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Miggiano Orrore Argomenti discussi: Orrore in rete, scoperti 'clienti' di abusi su minori on line; Aviano, trovata nel torrente Brentella la cassaforte rubata nella concessionaria Capitol Motors: conteneva solo chiavi e documenti; Alessia e Livia Schepp, le gemelline mai ritrovate. Il papà suicida in Puglia, le lettere dell'orrore, le indagini di Chi l'ha visto:...; Orrore in Sicilia, trovato cadavere in avanzato stato di decomposizione. Orrore a Scossicci, trovati altri 12 cani morti oltre ai maremmani decapitatiUna vera e propria discarica degli orrori a Scossicci. Dopo i cinque cani trovati ieri, di cui due maremmani decapitati e tre cuccioli gettati nella campagna tra Loreto e Porto Recanati, sono stati ri ... veratv.it ORRORE NELLE CAMPAGNE LOMELLINE: TROVATI CANI E GATTI MORTI IN UN FOSSO ALBONESE – Decine di carcasse tra cani e gatti, alcune ancora nei sacchi, altre gettate nel fosso in aperta campagna: questo lo scioccante ritrovamento di ieri pome facebook L'orrore moralista che mette alla gogna un vescovo - La campagna di stampa contro il vescovo di Alessandria, reo di "guidare la Tesla" e di "fare sport". Ha pure la moto "costosa". Peccato sia uno scooter vecchio di 15 anni x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.