A Prato, circa cinquecento firme sono state raccolte per la presentazione delle liste. Molte formazioni politiche sono ancora in fase di definizione, con alcuni programmi da condividere e perfezionare. Tra gli aspetti principali su cui si concentrano le discussioni ci sono il lavoro, la sicurezza, la sanità e le infrastrutture, tutti temi evidenziati con attenzione nelle prossime strategie di campagna.

Cinquecento firme per presentare le liste, molte formazioni ancora in alto mare, programmna ancora da condividere e mettere a punto con gli argomenti segnati con l’evidenziatorte flou ( lavoro, sicurezza, sanità, infrastrutture ). Il campo largo del centrosinistra è un cantiere appena aperto e il tempo nel frattempo passa senza che ci sia un tavolo comune in cui far partire la macchina elettorale condivisa. Se Alleanza Verdi Sinistra ha già presentato il suo manifesto per le elezioni del 24 e 25 maggio prossimi e il Movimento 5 Stelle sta oliando i contatti interni attraverso le dinamiche digitali, si mobilita la lista " Orgoglio per Prato " per fare capire al Pd che i voti che porteranno nella cassaforte del campo largo "saranno fondamentali per la vittoria finale". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Orgoglio per Prato: "La nostra lista basilare"

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