La candidata sindaco per il centrodestra, Anna Maria Celesti, ha dichiarato che la sua città è viva e ha rifiutato di commentare chi potrebbe essere il suo avversario tra Stefania Nesi e Giovanni Capecchi. La sua comunicazione è stata caratterizzata da un tono pacato, senza esprimere preferenze o opinioni sulle future sfide elettorali, mantenendo un atteggiamento di indifferenza verso le possibili candidature.

Nella pacatezza che ha sempre contraddistinto il suo mandato amministrativo e il percorso in politica, la candidata sindaco per il centrodestra Anna Maria Celesti non ha voluto esprimere preferenze su chi vorrebbe come sfidante a Palazzo di Giano tra Stefania Nesi e Giovanni Capecchi. "Aspetto soltanto la decisione che prenderanno i loro elettori e mi confronterò nel merito: l’ho sempre fatto e non mi lascerò travolgere da polemiche. Non ho pregiudizio nei confronti di nessuno dei due perché, in modo diversi, li conosco entrambi e come ciascuno di noi hanno lati positivi così come altri meno consoni al mio modo di pensare". E’ solo uno dei... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - L’orgoglio di Celesti: "La nostra città è viva. Sfidante? Indifferente"

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