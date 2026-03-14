Prato orgoglio e gioco in campo Un derby che lancia l’ultima volata

Domani il Prato torna a giocare in campo dopo due settimane, con il calcio d’inizio alle 14:30. Il derby rappresenta l’ultima occasione di questa stagione per la squadra di mostrare tutto il suo impegno in una sfida importante. La partita si svolge in un clima di attesa e tensione, con i tifosi pronti a sostenere i loro colori.

Tempo di vigilia per il Prato, che domani (calcio d’avvio fissato alle 14:30) torna in campo a due settimane di distanza dall’ultima volta. In occasione della 27° giornata del girone E di Serie D arriva il Siena in via Firenze, dove ad attenderlo - oltre a una squadra, quella biancazzurra, affamata di punti per conquistare l’accesso ai playoff - ci sarà un Lungobisenzio tutto esaurito. Stamani il gruppo allenato da Alessandro Dal Canto svolgerà lì l’allenamento di rifinitura. Il tecnico dei lanieri si toglierà gli ultimi dubbi di formazione, che comunque dovrebbero essere solamente un paio. Davanti a Furghieri agirà il terzetto composto da Berizzi, capitan Risaliti e Polvani. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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