Mobilità personale ATA 2026 2027 online l’ORDINANZA | domanda su Istanze Online dal 23 marzo al 13 aprile Date da ricordare e cosa sapere

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha pubblicato l’Ordinanza ministeriale n. 43 del 12 marzo 2026, che disciplina le procedure di mobilità del personale ATA per l’anno scolastico 20262027. La domanda potrà essere presentata online tramite il sistema Istanze Online dal 23 marzo al 13 aprile. Sono state comunicate le date e le modalità da seguire per chi intende partecipare.

Con l’Ordinanza ministeriale n. 43 del 12 marzo 2026, il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha avviato le procedure di mobilità del personale ATA per l’anno scolastico 20262027. L'articolo Mobilità personale ATA 20262027, online l’ORDINANZA: domanda su Istanze Online dal 23 marzo al 13 aprile. Date da ricordare e cosa sapere. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Articoli correlati Mobilità 2026: domanda dal 16 marzo per i docenti, dal 23 ATA (date da confermare). Punto cruciale le derogheMobilità docenti, ATA e personale educativo per l'anno scolastico 202627: la presentazione della domanda potrebbe essere avviata già dalla prossima... Leggi anche: Mobilità insegnanti di religione cattolica 2026/2027, ecco l’ORDINANZA: domanda cartacea dal 21 marzo al 17 aprile Aggiornamenti e notizie su Istanze Online Temi più discussi: Mobilità 2026/27: cambiano le deroghe ai vincoli. Figli fino a 14 anni, escluso il ricongiungimento al genitore over 65; Mobilità scuola 2026/27: firmato il nuovo CCNI 2025/28. Domande dal 16 marzo, deroghe più restrittive per i neoassunti; Mobilità docenti 2026, quando esce? Ecco le anticipazioni di tutte le novità; Mobilità docenti e ATA 2025/2026, firmato il CCNI definitivo: domande dal 16 marzo, tutte le novità. Mobilità scuola 2026/2027 personale docente, educativo e ATALa normativa e gli approfondimenti per presentare domanda di mobilità territoriale (trasferimento) o professionale (passaggio di ruolo, cattedra o profilo). Destinatario è solo il personale a tempo in ... flcgil.it Mobilità 2026 docenti, ATA e personale educativo: le date ufficiali. Ecco l’ordinanza + la NotaOrdinanza n. 44 del 12 marzo 2026 per la mobilità di docenti, ATA e personale educativo per l'a.s. 2026/27. Tutte le info ... orizzontescuola.it Buongiorno! accedendo a Istanze online con CIE e dopo aver fatto l'abilitazione, tra le instante non compaiono le GPS. Qualcuno con lo stesso problema Sono al primo inserimento - facebook.com facebook Graduatorie GPS 2026: la domanda può essere presentata, esclusivamente in modalità telematica tramite apposito link InPA oppure da Istanze online entro il 16 marzo ore 23.59. Il nodo delle "certificazioni informatiche" si è rivelato particolarmente probl… x.com