Fino alle 14 di oggi, è possibile presentare domanda per il nuovo bando del servizio civile universale promosso da Legacoop Umbria. La proposta prevede l’inserimento di 193 giovani in un percorso di un anno, durante il quale si potranno sviluppare competenze utili nel mercato del lavoro e partecipare a attività di impegno civico. La selezione riguarda giovani interessati a vivere un’esperienza di crescita personale e sociale.

C’è tempo fino alle 14 di oggi per candidarsi al nuovo bando del servizio civile universale con Legacoop Umbria, che offre a 193 giovani l’opportunità di vivere un anno intenso, dedicato alla crescita personale, all’impegno civico e all’acquisizione di competenze spendibili nel mondo del lavoro. Il Servizio civile universale si conferma come una delle esperienze più significative per i giovani tra i 18 e i 29 anni non compiuti, rappresentando un’occasione concreta per mettersi in gioco, sentirsi parte attiva della comunità e contribuire al bene comune. Non si tratta soltanto di un percorso di volontariato, ma di un vero e proprio investimento su sé stessi e sul proprio futuro, capace di unire formazione, responsabilità e consapevolezza. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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Temi più discussi: Opportunità per 193 giovani; Servizio Civile Universale: 193 posti con Legacoop Umbria, domande entro l’8 aprile; Servizio Civile, 193 posti con Legacoop Umbria; L’opportunità Legacoop Umbria apre a 198 giovani: c’è tempo fino all’8 aprile.

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