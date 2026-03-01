GenerAzione CreAttiva in Campania | opportunità per i giovani under 35

A Palazzo Santa Lucia è stato presentato il progetto di ricerca-azione GenerAzione CreAttiva, rivolto ai giovani tra i 18 e i 35 anni e finanziato dalla Regione Campania. La iniziativa mira a coinvolgere i giovani in attività legate alla creatività e all’innovazione, offrendo loro nuove opportunità di partecipazione e sviluppo. La presentazione ha visto la partecipazione di rappresentanti della Regione e di vari enti coinvolti nel progetto.

A Palazzo Santa Lucia, è stato presentato il progetto di ricerca-azione GenerAzione CreAttiva, rivolto ai giovani tra i 18 e i 35 anni e finanziato dalla Regione Campania. Le finalità sono sviluppare competenze creative e promuovere pratiche innovative di cittadinanza attiva grazie a tre percorsi laboratoriali gratuiti: “La voce del quartiere – Il cortometraggio”, “Ritmi di cittadinanza – Urban music e canzone d’autore” e “Fotoracconto civico – Narrare attraverso le immagini”. “Attraverso i linguaggi della creatività, dalla musica all’audiovisivo fino alla fotografia – ha dichiarato l’assessora alle Politiche giovanili Fiorella Zabatta – il progetto offre strumenti concreti per esprimere visioni, raccontare i territori e rafforzare la partecipazione civica dei giovani. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Bonus professionisti under 35, per Santangelo "è una bella opportunità per i giovani"L’agevolazione si applica alle nuove attività avviate tra il 1° luglio 2024 e il 31 dicembre 2025 nei settori strategici per l’innovazione...

"Progettare il proprio futuro. Opportunità tra i 18 e i 35 anni"Si chiama ’UpskillYOUng – Giovani crescono in competenza’ ed è un progetto di orientamento al lavoro che il Comune rivolge a giovani tra i 18 e i 35...

The Ultimate Business Playbook | Master the Laws of Success and Wealth

Una selezione di notizie su GenerAzione CreAttiva.

Temi più discussi: GenerAzione CreAttiva, si presenta il progetto; Regione Campania presenta GenerAzione CreAttiva, progetto rivolto ai giovani tra i 18 e i 35 anni; Al via GenerAzione CreAttiva, cittadini attraverso le arti; Campania: al via Generazione Creattiva, 60 opportunità gratuite per giovani dai 18 ai 35 anni.

Campania, presentato progetto ricerca/azione ‘GenerAzione CreAttiva’Al via tre laboratori per la partecipazione civica, la creatività e l’innovazione Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Campania. Questa mattina, a Palazzo Santa Lucia, è stato pr ... expartibus.it

Al via GenerAzione CreAttiva, cittadini attraverso le artiIl progetto ideato dalla Federico II e finanziato dalla Regione Campania mira a far crescere la partecipazione civica grazie a laboratori di fotografia, musica e audiovisivo ... rainews.it

PRESENTATO ALLA REGIONE CAMPANIA IL PROGETTO GENERAZIONE CREATTIVA - facebook.com facebook

REGIONE CAMPANIA - Politiche giovanili, al via con “GenerAzione CreAttiva” tre laboratori gratuiti per la partecipazione civica, la creatività e l’innovazione ift.tt/OZBfTAR x.com