L’arrivo dell’Università Statale di Milano a Legnano apre nuove prospettive per il territorio. I giovani potranno studiare vicino casa, senza dover viaggiare troppo, e si creeranno nuove opportunità di lavoro per chi vive in zona. Mario Principe, segretario della Cgil Ticino Olona, ha espresso entusiasmo per questa novità, che potrebbe portare benefici concreti a studenti e imprese locali.

L’arrivo dell’Università Statale a Legnano è un’opportunità strategica per lavoro, giovani e territorio: è con grandi speranze che Mario Principe, segretario generale di Cgil Ticino Olona, ha accolto le prime notizie riguardanti l’insediamento a Legnano di un distaccamento dell’Università statale di Milano. "L’annuncio dell’apertura di una sede dell’Università Statale di Milano a Legnano è una notizia importante per la città e per tutto il territorio dell’Altomilanese - ha detto Principe intervenendo in un dibattito che è solo alle prime fasi -. Per la Cgil si tratta di un passaggio che può avere un impatto profondo e positivo sul piano sociale, culturale ed economico. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

"L'arrivo dell'Università, un'opportunità per giovani e lavoro"

