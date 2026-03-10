Catturato il capo clan Emanuele Gregorini ‘Dollarino' al centro del processo Hydra | il video
Emanuele Gregorini, noto come 'Dollarino', è stato catturato in Colombia e trasferito in Italia. È il leader del clan coinvolto nel processo Hydra. La sua latitanza si è conclusa con questa operazione di polizia. La notizia è stata comunicata ufficialmente dalle autorità italiane. Il suo arresto rappresenta un passo importante nel procedimento giudiziario in corso.
Il capo clan Emanuele Gregorini, detto 'Dollarino'- imputato nel processo Hydra - dopo un periodo di latitanza è stato catturato in Colombia e portato in Italia. Si trova ora nel carcere di Voghera (Pavia). 🔗 Leggi su Fanpage.it
