Catturato il capo clan Emanuele Gregorini ‘Dollarino' al centro del processo Hydra | il video

Emanuele Gregorini, noto come 'Dollarino', è stato catturato in Colombia e trasferito in Italia. È il leader del clan coinvolto nel processo Hydra. La sua latitanza si è conclusa con questa operazione di polizia. La notizia è stata comunicata ufficialmente dalle autorità italiane. Il suo arresto rappresenta un passo importante nel procedimento giudiziario in corso.