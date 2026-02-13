Brescia riciclaggio e frodi fiscali | doppia operazione della Guardia di Finanza

Brescia, 13 febbraio 2026 – Due operazioni antiriciclaggio portate a termine dai militari del comando provinciale della Guardia di Finanza di Brescia hanno smascherato un giro di riciclaggio e frodi fiscali che coinvolge diverse aziende locali. Durante le indagini, i finanzieri hanno sequestrato oltre 2 milioni di euro in beni e contanti, evidenziando come i soggetti coinvolti abbiano utilizzato società fittizie per nascondere redditi illeciti. Uno dei dettagli che distingue questa operazione è stato il ritrovamento di documenti falsificati nascosti in un magazzino di un’impresa di trasporto.

Brescia, 13 febbraio 2026 – Due operazioni antiriciclaggio. È quello che hanno portato a termine i militari del comando provinciale della Guardia di Finanza di Brescia. Entrambe finalizzate a intercettare flussi finanziari illeciti e a tutelare l’economia legale. Oltre 500 operazioni illecite . Nel primo caso, i militari del nucleo di polizia economico finanziaria hanno sottoposto a controllo un 'money transfer' scoprendo che avrebbe effettuato trasferimenti di denaro fuori dall'ordinario circuito bancario. L'intervento eseguito ha consentito di valorizzare gli esiti dello scambio informativo con l'Oam-Organismo agenti e mediatori, individuando una sistematica condotta contro la legge prevista per il trasferimento di denaro contante. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Questa mattina, la guardia di finanza ha fatto irruzione nella sede della Triestina in piazzale Azzurri d’Italia.

La Guardia di Finanza di Salerno ha effettuato un sequestro di oltre 14 milioni di euro nei confronti di una società del settore trasporti, a seguito di crediti fiscali inesistenti.

