Lenovo presenta la Legion Tab Gen5 Y700, un nuovo tablet da 8,8 pollici pensato per il gaming. Equipaggiato con uno Snapdragon 8 Elite Gen 5 e una batteria da 9000 mAh, promette buone prestazioni e lunga autonomia. In un mercato sempre più affollato di dispositivi portatili, Lenovo punta a conquistare gli appassionati di giochi con un modello compatto e potente.

una nuova proposta della serie gaming di Lenovo prende forma con la Legion Tab Gen5 Y700, un tablet compatto destinato al gaming con novità sul fronte prestazionale, autonomia e design. l’annuncio indica un ciclo di rilascio mirato alla Cina nel 2026 e una prosecuzione della linea Legion Tab, già nota anche in mercati esteri come la versione Legion Tab (gen precedente). lenovo legion tab gen5 y700: novità principali e prospettive. la casa alimenta la curiosità con un modello che espande la gamma Legion Tab, proponendo una soluzione di intrattenimento gaming dedicata. secondo le indicazioni ufficiali su weibo, il lancio in Cina è previsto per la prima metà del 2026, mentre all’estero la famiglia è stata commercializzata in passato con le generazioni precedenti sotto il nome Legion Tab. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

© Mondoandroid.com - Lenovo legion tab 8,8 pollici con snapdragon 8 elite gen 5 e batteria da 9000 mah

