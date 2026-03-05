oneplus 15t presenta ufficialmente una batteria glacier da 7500 mah

Il OnePlus 15T è stato presentato ufficialmente e monta una batteria Glacier da 7500 mAh. Lo smartphone fa parte dei dispositivi compact di fascia alta, offrendo una capacità di batteria superiore alla media. Sono state introdotte nuove tecnologie di ricarica che puntano a garantire maggiore autonomia e praticità per l’uso quotidiano. La presentazione si concentra sulle caratteristiche tecniche e sulla durata della batteria.

Nel panorama degli smartphone compact di fascia alta, il oneplus 15t si presenta con una batteria di notevole capacità e con novità di ricarica che promettono maggiore autonomia e praticità nell’uso quotidiano. L’ordine delle informazioni ufficiali e delle indiscrezioni disponibili permette di delineare le principali caratteristiche, i possibili aggiornamenti hardware e la cornice di lancio prevista, offrendo una visione chiara e affidabile per gli appassionati e gli addetti ai lavori. oneplus 15t: batteria da 7500 mah e ricarica rapida. oneplus 15t: capacità della batteria e ricarica. la batteria integrata è confermata da 7.500 mAh, con una sigla riconducibile al modello precedente e associata alla designazione glacier anche sul nuovo dispositivo. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

OnePlus 15R punta tutto su una batteria da 7.400 mAh(Adnkronos) – OnePlus ha sollevato il sipario su alcune delle caratteristiche tecniche più rilevanti del suo prossimo smartphone di punta, OnePlus...

Oneplus 15t avrà quattro classificazioni ip per una protezione eccellente contro gli ingressiquesto approfondimento esamina il possibile oneplus 15t, analizzando la protezione d’ingresso, le specifiche principali e le prospettive di lancio.

