La Corte di Cassazione ha deciso di rinviare nuovamente il caso in appello per l’omicidio di una giovane donna di 29 anni, uccisa con 37 coltellate mentre era al settimo mese di gravidanza. La decisione arriva dopo aver esaminato il procedimento e le sentenze precedenti, lasciando ora ai giudici di secondo grado la valutazione sulla presenza di eventuali elementi di premeditazione. Il processo riprenderà con un nuovo esame delle prove.

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© Ilnotiziario.net - Omicidio Tramontano, la Cassazione rimanda in Appello per valutare premeditazione (ed ergastolo)

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Omicidio Giulia Tramontano, la Procura Generale chiede l'appello bis: "Impagnatiello ha pianificato tutto" Link nei commenti - facebook.com facebook

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