La Corte di Cassazione ha deciso che sarà necessario un ulteriore processo d’appello nel caso dell’omicidio di Giulia Tramontano. La sentenza ordina di riconsiderare la presenza di premeditazione nel reato contestato all’imputato. La decisione arriva dopo un procedimento giudiziario che ha coinvolto diverse fasi e sentenze precedenti. Ora si attende che venga fissata la nuova udienza davanti alla Corte d’Appello.

Milano, 8 aprile 202 – Servirà un altro round processuale. La Corte di Cassazione ha disposto un Appello bis per Alessandro Impagnatiello, accusato dell'omicidio della compagna Giulia Tramontano, uccisa con 37 coltellate a Senago il 27 maggio 2023, quando era incinta di sette mesi del loro figlio Thiago. I giudici della Prima sezione penale della Suprema Corte hanno dunque accolto il ricorso della procura generale di Milano, come sollecitato questa mattina in udienza dalla procura generale della Cassazione, sulla premeditazione, aggravante che era stata esclusa lo scorso giugno dai giudici della Corte d'Assise d'Appello. "Omicidio premeditato”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Omicidio Giulia Tramontano, la Cassazione dispone l’appello bis per Impagnatiello: “Riconoscere la premeditazione”

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Omicidio Giulia Tramontano, oggi Alessandro Impagnatiello in Cassazione: il nodo della premeditazioneMilano, 8 aprile 2026 – È stato fissato per oggi, mercoledì 8 aprile, il processo in Cassazione per Alessandro Impagnatiello, condannato...

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