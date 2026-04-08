omicidio di nada cella per i giudici anna lucia cecere uccise per rancore gelosia e ambizione

Gli inquirenti hanno riferito che l'omicidio di Nada Cella è stato compiuto da Anna Lucia Cecere. Secondo la ricostruzione dei giudici, il movente alla base del gesto era legato a sentimenti di rancore, gelosia e ambizione. Le indagini hanno portato alla conclusione che il delitto è stato motivato da queste emozioni, senza altre cause ufficialmente accertate. La sentenza è stata emessa al termine del processo.

L’omicidio di Nada Cella si è consumato “per rancore, gelosia e ambizione”. È ciò che oggi viene reso pubblico dalle motivazioni della sentenza del 15 gennaio 2026 della Corte d’Assise di Genova contro Anna Lucia Cecere, incriminata 30 anni dopo il delitto. Per i giudici, l’ex insegnante avrebbe ucciso Nada Cella perché la vedeva come un ostacolo tra lei e Marco Soracco, il commercialista nonché titolare dello studio di via Marsala, a Chiavari, dove si consumò il delitto. Le motivazioni della sentenza contro Anna Lucia Cecere Mercoledì 8 aprile sono state rese note le motivazioni della sentenza che il 15 gennaio ha portato alla condanna di Anna Lucia Cecere per l’omicidio di Nada Cella, 30 anni dopo il delitto di via Marsala. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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Le motivazioni della sentenza di primo grado sull'omicidio di Nada Cella x.com

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