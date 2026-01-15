Omicidio Nada Cella condannata Cecere

Anna Lucia Cecere, ex insegnante, è stata condannata a 24 anni di carcere per l’omicidio di Nada Cella, avvenuto nel 1996 nello studio del commercialista a Chiavari, Genova. La sentenza rappresenta l'esito di un lungo procedimento giudiziario, che ha portato alla condanna definitiva per il reato di omicidio. La vicenda ha suscitato attenzione per i suoi risvolti giudiziari e sociali, evidenziando l’importanza di un percorso di giustizia.

Anna Lucia Cecere, ex insegnante, è stata condannata a 24 anni per l'omicidio di Nada Cella. La giovane segretaria era stata uccisa a Chiavari (Genova) nel 1996 nello studio del commercialista dove lavorava. I giudici della corte d'Assise hanno condannato anche il professionista a due anni per favoreggiamento. Secondo l'accusa, Cecere avrebbe ucciso Nada Cella perché voleva prenderne il posto.

