Omicidio Magrino trenta testimoni al centro del processo

Il processo legato all’omicidio di Luigi Magrino si apre martedì 14 aprile con la prima udienza. Giancarlo Pagliaro, che ha ammesso il delitto, sarà chiamato a rispondere delle accuse davanti al giudice. Sono circa trenta i testimoni chiamati a deporre nel corso del procedimento, che si svolge nella città di Mondragone, dove è avvenuto il fatto.

È fissata per il prossimo martedì (14 aprile) la prima udienza del processo a carico di Giancarlo Pagliaro, reo confesso dell’omicidio di Luigi Magrino, avvenuto la mattina del 28 aprile 2025 all’interno dell’area di servizio Agip, nel cuore di Mondragone. La Procura ha previsto la testimonianza. 🔗 Leggi su Casertanews.it Omicidio Magrino: offerta choc da 30mila euro ai familiari della vittimaAlla vigilia del processo in Corte d’Assise, l’imputato Giancarlo Pagliaro tenta il risarcimento: circa 4mila euro a testa per i familiari di Luigi... Ndrangheta: trenta imputati al processo per associazione continua e traffico di armi**Trenta persone imputate al processo per associazione mafiosa e traffico di armi: il caso “Grande Aracri” e “Dragone” in una nuova fase della... OMICIDIO DI MONDRAGONE. L’imprenditore Pagliaro, che sparò e uccise Luigi Magrino, offre 30MILA euro di risarcimento ai familiari dell’uomoDurante l’udienza preliminare, la richiesta della difesa di escludere l’aggravante della premeditazione è stata respinta. Pagliaro rischia la pena dell’ergastolo ... casertace.net Omicidio Magrino: offerta choc da 30mila euro ai familiari della vittimaAlla vigilia del processo in Corte d’Assise, l’imputato Giancarlo Pagliaro tenta il risarcimento: circa 4mila euro a testa per i familiari di Luigi Magrino ... casertanews.it