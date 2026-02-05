Ndrangheta | trenta imputati al processo per associazione continua e traffico di armi

A Reggio Emilia si apre un nuovo capitolo nell’inchiesta sulla ‘ndrangheta. Nel carcere della Dozza, si è svolta un’udienza preliminare con trenta imputati accusati di associazione mafiosa e traffico di armi. L’indagine riguarda i casi “Grande Aracri” e “Dragone” e si prepara a entrare in una fase decisiva.

**Trenta persone imputate al processo per associazione mafiosa e traffico di armi: il caso "Grande Aracri" e "Dragone" in una nuova fase della cosiddetta inchiesta Ten** A Reggio Emilia, nel carcere della Dozza, si è svolta una delle udienze preliminari più significative negli ultimi anni, con un processo aperto a trenta persone accusate di associazione mafiosa e traffico di armi. Le accuse riguardano il clan "Grande Aracri" – uno dei più potenti e consolidati all'interno della struttura mafiosa della cosiddetta "ndrangheta", che ha avuto un ruolo centrale in un'operazione investigativa denominata "Ten".

