Sono stati resi noti nuovi dettagli riguardo al caso di omicidio di una donna trovata senza vita in una località della regione. Le analisi sul corpo hanno evidenziato tracce di zirconio sulle scarpe, mentre si discute anche della presenza di chiavi trovate con il corpo. Il marito è stato chiamato in causa dai recenti sviluppi, ma non sono state fatte ulteriori dichiarazioni ufficiali. La procura continua le indagini per chiarire quanto accaduto.

Il marito di Liliana Resinovich, Sebastiano Visintin, ha commentato il ritrovamento di zirconio sulle scarpe della moglie che ha provocato una proroga della perizia sul corpo della donna scomparsa il 14 dicembre 2021 e ritrovata senza vita tre settimane più tardi a Trieste. Le autorità vogliono approfondire le analisi sul cordino e sul portachiavi, nonché sulle tracce rinvenute sui vestiti. Lo zirconio è il materiale usato dall’uomo, arrotino “per passione” come si è definito, per affilare i coltelli. “Liliana aveva le chiavi del mio studio”, ha dichiarato Visintin proponendo la propria spiegazione. Le rivelazioni di Visintin sulle tracce di... 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Omicidio Liliana Resinovich, Visintin commenta il ritrovamento di zirconio sulle scarpe: "Aveva le chiavi"

Leggi anche: Liliana Resinovich, Sebastiano Visintin e l'ipotesi dello zirconio sulle scarpe: "Magari l'ho portato io"

Liliana Resinovich, rinvenute tracce di zirconio sulle scarpe, usato dal marito Sebastiano Visintin per affilare i coltelliNell'aprile 2025 era stata perquisita la casa di Visintin, dove svolgeva l'attività di arrotino: circa settecento tra coltelli e forbici erano stati...

Temi più discussi: Nemmeno i resti di Liliana Resinovich trovano pace: un contesto macabro forse alimentato dalla visibilità mediatica; Il caso Resinovich e la tomba che divide: fratello e marito chiamati a un accordo; Femminicidio, dal caso Resinovich al delitto Cirillo: chi uccide perde il diritto sulle spoglie; Omicidio Liliana Resinovich: nuova autopsia ribalta tutto, scontro familiare sulla sepoltura a Trieste.

Omicidio Liliana Resinovich: nuova autopsia ribalta tutto, scontro familiare sulla sepoltura a TriesteSeconda autopsia conferma omicidio di Liliana Resinovich, marito indagato, fratello decide sepoltura, tensione familiare e fascicolo riaperto. blitzquotidiano.it

Omicidio Liliana Resinovich a Quarto Grado | Indagini proseguono mentre la salma torna ai famigliariL'omicidio di Liliana Resinovich questa sera nei casi di Quarto Grado: tutti gli aggiornamenti sul giallo di Trieste, ecco le novità ... ilsussidiario.net

Questa sera a "Chi l'ha visto" Sepoltura Liliana Resinovich: In studio il figlio di Carmela Cerillo, uccisa dal marito. Grazie a lui la nuova legge sulle spoglie mortali delle vittime di omicidio. Alle 21:20 con Federica Sciarelli in diretta su #Rai3 e #RaiPlay - facebook.com facebook