Napoli agguato all' alba a Ponticelli sicari freddano 20enne Fabio Ascione

All'alba di questa mattina, un uomo di 20 anni è stato ucciso durante un agguato a Ponticelli, quartiere di Napoli. Intorno alle 5, due persone su uno scooter sono arrivate in via Carlo Miranda e hanno aperto il fuoco, colpendo il giovane. La ricostruzione degli eventi si basa sui primi rilievi delle forze dell'ordine intervenute sul posto. La vittima non sarebbe riuscita a sopravvivere alle ferite riportate.

Napoli, agguato all'alba, a Ponticelli sicari freddano 20enne Fabio Ascione. L'agguato Erano passate da poco le 5 quando a Ponticelli, in via Carlo Miranda, sono arrivati due uomini a bordo di un potente scooter. Il mezzo a due ruote ha appena rallentato all'altezza del bar Lively, dove un gruppo di giovani si stava intrattenendo. Il passeggero ha allungato il braccio, in mano una pistola, e ha fatto più volte fuoco. A terra, in un lago di sangue, è rimasto Fabio Aascione, 20 anni compiuti lo scorso 26 marzo. Colpito all'addome, il 20enne è stato soccorso da alcuni presenti e trasportato al pronto soccorso del vicino ospedale Villa Betania. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Napoli, agguato all'alba, a Ponticelli sicari freddano 20enne Fabio Ascione Ponticelli, agguato all’alba: ucciso il 20enne Fabio Ascione all’esterno di un barAgguato all'alba nei pressi del bar Lively di via Carlo Miranda a Napoli, a Ponticelli, al confine con il comune di Cercola. Leggi anche: Napoli, il 20enne Fabio Ascione ucciso vicino a un bar di Ponticelli Temi più discussi: Napoli, ucciso Fabio Ascione: agguato all'alba a Ponticelli. Il ventenne colpito al torace dal commando killer in scooter; Agguato a Napoli, morto un ventenne. Indagano i carabinieri; Napoli, agguato all'alba, a Ponticelli sicari freddano 20enne Fabio Ascione; Omicidio all'alba a Ponticelli: ucciso il 20enne Fabio Ascione. Omicidio all’alba a Ponticelli: ucciso il 20enne Fabio AscioneNapoli – La periferia orientale di Napoli si sveglia di nuovo nel sangue. Sono da poco passate le 5 del mattino quando il rumore sordo dei proiettili squarcia ... cronachedellacampania.it Agguato all’alba a Napoli, ucciso il 20enne Fabio AscioneQuesta mattina, 10 minuti dopo le 5, i carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli e del nucleo operativo di Poggioreale sono ... internapoli.it Sconosciuti in scooter avrebbero esploso alcuni proiettili, colpendo al torace il 20enne Fabio Ascione. Il giovane è stato trasportato al pronto soccorso di Villa Betania ed è lì che è morto - facebook.com facebook