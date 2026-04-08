Femminicidio Tramontano la Cassazione chiede un nuovo processo per Impagnatiello | Riconoscere la premeditazione

La Corte di Cassazione ha deciso di riaprire il processo nei confronti di Alessandro Impagnatiello, condannato all'ergastolo per aver ucciso la compagna incinta, con 37 fendenti, lo scorso maggio. La decisione si basa sulla richiesta di riconoscere la premeditazione nel suo gesto. La condanna era stata pronunciata in primo e secondo grado, ma ora si procederà con un nuovo procedimento.