Femminicidio Tramontano la Cassazione chiede un nuovo processo per Impagnatiello | Riconoscere la premeditazione
La Corte di Cassazione ha deciso di riaprire il processo nei confronti di Alessandro Impagnatiello, condannato all'ergastolo per aver ucciso la compagna incinta, con 37 fendenti, lo scorso maggio. La decisione si basa sulla richiesta di riconoscere la premeditazione nel suo gesto. La condanna era stata pronunciata in primo e secondo grado, ma ora si procederà con un nuovo procedimento.
La Corte di Cassazione ha disposto un nuovo processo per Alessandro Impagnatiello, condannato all'ergastolo in primo e secondo grado per aver ucciso la compagna Giulia Tramontano, incinta al settimo mese, con 37 coltellate il 27 maggio 2023. Rigettata la richiesta della difesa sulla crudeltà. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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