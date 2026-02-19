Bodo Glimt Inter scoppia il caso turnover | discussa la formazione di Chivu C’è una scelta totalmente incomprensibile

Il cambio di formazione di Chivu durante la partita tra Bodo Glimt e Inter ha sollevato molte polemiche. La scelta di inserire alcuni giocatori in modo inaspettato ha lasciato i tifosi e gli esperti confusi, soprattutto perché alcuni sostituti non si sono dimostrati pronti. La decisione ha influenzato il risultato finale e ha acceso il dibattito sulla gestione della rosa. I commenti si sono moltiplicati sui social e tra gli analisti, che si chiedono se quella formazione fosse la più adatta per affrontare la sfida.

Inter News 24 Bodo Glimt Inter, risultato ribaltabile al ritorno ma il turnover di Chivu ha destato parecchie perplessità: la critica della Gazzetta dello Sport. La spedizione norvegese si trasforma in un processo alle scelte di Cristian Chivu. La sconfitta per 3-1 contro il BodøGlimt non solo complica il cammino europeo, ma solleva pesanti interrogativi sulla gestione del turnover in una notte che valeva una fetta importante di stagione e di bilancio. LEGGI ANCHE: le ultimissime in casa Inter Bodo Glimt Inter, scoppia il caso turnover: «Discussa la scelta di Chivu in Norvegia. Nonostante il dominio in campionato con 61 punti e il vantaggio di +7 sul Milan, l’analisi della Gazzetta dello Sport è impietosa. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Bodo Glimt Inter, scoppia il caso turnover: discussa la formazione di Chivu. C’è una scelta totalmente incomprensibile Bodo Glimt Inter, scoppia il caso turnover: discussa la scelta di Chivu. C’è una scelta totalmente incomprensibileIl cambio di formazione di Chivu nel match tra Bodo Glimt e Inter ha suscitato molte polemiche. Inter, la preoccupazione per il campo dell'Aspmyra: Chivu prepara una formazione a sorpresa contro il Bodo GlimtL’Inter si preoccupa per il campo dell’Aspmyra Stadion, dove domenica affronterà il BodøGlimt. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Bodo Glimt-Inter, moviola: il Var dà e toglie, quanti dubbi sul gol e sul rigore negato; Bodø/Glimt-Inter 3-1: risultato finale e highlights; Bastoni: Ho accentuato la caduta, ma mi spiace più per quello fatto dopo. Ero in trance agonistica; Balzaretti dopo Bodo/Glimt-Inter: Infortunio serio per Lautaro, colpa del campo sintetico. Playoff Champions League, l’Inter cade in Norvegia: il Bodo/Glimt vince 3-1Dopo le sconfitte subite da Juventus e Atalanta nell’andata degli incontri con Galatasaray e Borussia Dortmund, anche i nerazzurri perdono contro il Bodo/Glimt e complicano molto il percorso verso gli ... tg24.sky.it Bodo/Glimt – Inter 3-1, cronaca e highlights: steccano anche i nerazzurri! – VIDEOBodo/Glimt – Inter 3-1, cronaca e highlights: Chivu segue i suoi connazionali perdendo l’andata dei playoff! È andata oggi in scena, alle ore 21:00 italiane, la sfida tra Bodo/Glimt ed Inter, valida p ... generationsport.it Il Bodo/Glimt ha giocato solo tre partite ufficiali finora nel 2026, causa lo stop del campionato norvegese in questo periodo. E diciamo che sono state tre partite niente male per i ragazzi di Knutsen. #BodoGlimt #ChampionsLeague facebook Il vento del Nord: dalla Dinamo Kiev al Bodo/Glimt, tra sogni e un'impresa possibile x.com