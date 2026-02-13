Scuola pene più dure per chi aggredisce insegnanti e presidi | cosa prevede il nuovo dl Sicurezza

Il governo ha approvato il nuovo dl Sicurezza, che introduce pene più severe per chi aggredisce insegnanti e presidi nelle scuole. La norma, approvata la scorsa settimana, prevede sanzioni più dure per le aggressioni fisiche e verbali contro il personale scolastico, motivata dall’aumento di episodi di violenza nelle aule. Un dettaglio che distingue il decreto è l’estensione immediata delle pene anche alle aggressioni di studenti e genitori, rendendo più chiara la linea dura contro questi comportamenti.

Il dl Sicurezza estende le pene previste per le lesioni a pubblico ufficiale, medici e infermieri anche alle aggressioni a docenti e presidi. Le nuove norme prevedono l'arresto in flagranza e fino a 4 anni di carcere per il responsabile delle violenze. Pene aggravate in caso di lesioni gravi o gravissime.🔗 Leggi su Fanpage.it

Il governo di Giorgia Meloni ha approvato un nuovo decreto sicurezza per fermare la violenza nelle piazze.

Il governo torna a mettere mano sulla sicurezza con nuove misure.

