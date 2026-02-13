Scuola pene più dure per chi aggredisce insegnanti e presidi | cosa prevede il nuovo dl Sicurezza
Il governo ha approvato il nuovo dl Sicurezza, che introduce pene più severe per chi aggredisce insegnanti e presidi nelle scuole. La norma, approvata la scorsa settimana, prevede sanzioni più dure per le aggressioni fisiche e verbali contro il personale scolastico, motivata dall’aumento di episodi di violenza nelle aule. Un dettaglio che distingue il decreto è l’estensione immediata delle pene anche alle aggressioni di studenti e genitori, rendendo più chiara la linea dura contro questi comportamenti.
Il dl Sicurezza estende le pene previste per le lesioni a pubblico ufficiale, medici e infermieri anche alle aggressioni a docenti e presidi. Le nuove norme prevedono l'arresto in flagranza e fino a 4 anni di carcere per il responsabile delle violenze. Pene aggravate in caso di lesioni gravi o gravissime.🔗 Leggi su Fanpage.it
Dl sicurezza: dal fermo preventivo al Daspo urbano. Cosa prevede il nuovo provvedimento del governo di Giorgia Meloni
Il governo di Giorgia Meloni ha approvato un nuovo decreto sicurezza per fermare la violenza nelle piazze.
Scudo penale anche per i cittadini e cauzione per chi organizza cortei, cosa prevede il nuovo decreto sicurezza
Il governo torna a mettere mano sulla sicurezza con nuove misure.
Argomenti discussi: Pene più severe per chi aggredisce i docenti: fino a 16 anni di carcere con il nuovo decreto sicurezza scuola; Cisl Scuola condanna l’aggressione alla maestra Fatto di estrema gravità; Decreto Sicurezza e scuola: arresto in flagranza differita e pene più dure per chi aggredisce docenti e ATA. Tra tutela attesa e timori di penalizzazione del conflitto; Nuovi reati e pene iperboliche non risolvono i conflitti sociali.
