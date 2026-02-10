Omicidio Abiuso svolta dopo 22 anni | arrestati i presunti responsabili

Dopo 22 anni di indagini, la svolta sull’omicidio di Danilo Abiuso. La polizia ha arrestato i presunti responsabili dell’omicidio avvenuto a Valenzano nel 2003. Gli investigatori sono riusciti a identificare e fermare le persone ritenute coinvolte, portando a un passo importante nella risoluzione di un caso che aveva sconvolto la comunità.

(LaPresse) Svolta nelle indagini sull' omicidio di Danilo Abiuso, il 22enne ucciso la notte tra il 14 e il 15 novembre 2003 a Valenzano, in provincia di Bari. A distanza di 22 anni dal delitto, i carabinieri del Comando provinciale di Bari hanno arrestato i presunti responsabili dell'omicidio. L'operazione è scattata nelle prime ore di questa mattina ed è stata coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Bari. Agli indagati viene contestato il reato di omicidio aggravato dalle modalità mafiose e dalla premeditazione. Il giovane fu ucciso in circostanze che fin da subito avevano fatto ipotizzare un contesto criminale organizzato.

