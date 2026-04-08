Nella notte di lunedì 6 aprile, a Crema, un giovane di 20 anni è stato colpito a morte con una spranga in un episodio di violenza avvenuto in strada. Un testimone ha descritto la scena come particolarmente cruenta, confermando l’episodio come un’aggressione brutale. La polizia ha avviato le indagini per chiarire i dettagli dell’accaduto e identificare i responsabili.

Un episodio di estrema violenza ha sconvolto la città di Crema nella serata di lunedì 6 aprile. Intorno alle 22.20, in via Brescia nel quartiere San Bernardino, un giovane di vent’anni, Hamza Salama, è stato aggredito e ucciso. L’assalitore lo ha colpito ripetutamente con una spranga e successivamente accoltellato più volte, lasciandolo a terra privo di vita prima di darsi alla fuga. A descrivere quei momenti drammatici è stato un ragazzo presente sulla scena, che ha assistito all’aggressione. Secondo il suo racconto, riportato dalla stampa, si è trovato davanti a una scena sconvolgente: un uomo robusto armato di un grosso bastone stava colpendo violentemente un giovane già a terra, per poi accanirsi su di lui con un coltello. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Omicidio a Crema: 20enne ucciso a colpi di spranga: testimone racconta una scena agghiacciante

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Omicidio a Crema, un 20enne colpito a morte in mezzo alla strada: cosa è successo a San BernardinoHa lottato tutta la notte, ma le ferite riportate erano troppo gravi. E' morto il ragazzo di 20 anni colpito selvaggiamente, forse con una spranga a Crema, la sera di Pasquetta. tg.la7.it

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