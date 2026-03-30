Durante questa edizione del Grande Fratello Vip, Alessandra Mussolini ha riabbracciato la figlia Clarissa, commentando il momento con entusiasmo. La partecipazione ha portato anche a tensioni e confronti tra i concorrenti, facendo parlare di sé come uno dei personaggi più discussi del reality. La presenza di Mussolini nel programma ha attirato l’attenzione dei media, tra momenti di emozione e scontri tra i partecipanti.

Sarah Toscano: "Divento attrice. Voglio unire recitazione e musica come Lady Gaga" Non solo tensioni e confronti per Alessandra Mussolini, per molti personaggio rivelazione di questa edizione del Grande Fratello Vip. Stasera l'ex europarlamentare ha ricevuto una dolcissima (e inaspettata) sorpresa: sua figlia Clarissa è entrata nella casa più spiata d'Italia. E le due, dopo settimane distanti, si sono finalmente riabbracciate. “Non me lo aspettavo, è una grande prova d’amore. Clarissa è riservata. Lucia mi ricorda molto lei: viene da me, ha questo entusiasmo, mi confida e io la rivedo. Io sono troppo felice di averla vista”, ha detto la Mussolini prima di riabbracciare la sua secondogenita. 🔗 Leggi su Today.it

© Today.it - GFVIP 2026, Alessandra Mussolini riabbraccia la figlia Clarissa: "Mamma sei una forza della natura"

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