Palermo cuore dell’innovazione | nuove linee guida e imaging avanzato per le valvulopatie al centro del convegno Siecvi

Palermo al Centro dell’Innovazione Cardiologica: Nuove Linee Guida e Imaging Avanzato per le Valvulopatie. Un importante convegno nazionale si terrà il 19 febbraio a Palermo, presso il Marina Convention Center, per discutere le nuove linee guida per il trattamento delle valvulopatie e l’impatto crescente delle tecniche di imaging avanzate. L’evento, promosso dalla Società Italiana di Ecocardiografia e CardioVascular Imaging (Siecvi), rappresenta il primo incontro residenziale italiano dedicato all’applicazione del Cardiovascular Imaging in cardiochirurgia, un settore in rapida evoluzione. Un Aggiornamento Necessario: Le Nuove Linee Guida del 2025.🔗 Leggi su Ameve.eu

A Palermo, il 19 febbraio, si terrà un incontro tra specialisti perché sono entrate in vigore ad agosto 2025 le nuove linee guida per il trattamento delle valvulopatie.

#Malaguzzi-Reggio Emilia || Questa mattina a Reggio Emilia si è concluso il convegno dedicato a Malaguzzi, un evento che ha richiamato insegnanti, educatori e genitori.

