A Fiumicino sono stati scoperti oltre 600 lavoratori autonomi che in realtà svolgevano mansioni da dipendenti nel settore della logistica. La verifica ha portato alla luce un'evasione fiscale di circa 4 milioni di euro. I soggetti coinvolti risultano formalmente iscritti come autonomi, ma operavano sotto le stesse condizioni di un rapporto di lavoro dipendente. Gli approfondimenti sono stati condotti dagli agenti delle forze dell'ordine.

Oltre seicento lavoratori formalmente autonomi, ma in realtà impiegati come dipendenti a tutti gli effetti. È quanto ha scoperto la Guardia di Finanza di Fiumicino, al termine di un’indagine che ha portato alla luce un sistema diffuso e strutturato di lavoro irregolare all’interno di una società operante nel settore della logistica e della distribuzione. Secondo quanto ricostruito dalle Fiamme gialle, l’azienda avrebbe fatto ricorso in maniera sistematica a contratti di collaborazione coordinata e continuativa per inquadrare gran parte del personale. Una scelta che, però, nascondeva veri e propri rapporti di lavoro subordinato, con l’obiettivo di ridurre i costi legati ai contributi previdenziali e assistenziali. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Oltre 600 falsi lavoratori autonomi scoperti a Fiumicino nella logistica: evasione da 4 milioni

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