Come è bello evadere da Trieste a Foggia | scoperti 120 lavoratori irregolari e fatture inesistenti per 5,4 milioni

Nel corso di un’operazione condotta dai militari della Guardia di Finanza di Portogruaro e Trieste, sono stati scoperti 120 lavoratori irregolari e fatture inesistenti per un totale di 5,4 milioni di euro. L’indagine, coordinata dalla Procura della Repubblica di Trieste, ha svelato un sistema fraudolento nel settore della logistica, che si estendeva tra le due città.

Indagate 14 persone, di cui 2 tratte in arresto, per associazione per delinquere, reati tributari, in materia contributiva e violazioni giuslavoristiche. Perquisizioni e indagati a Foggia Le società interposte emettevano quindi fatture per operazioni giuridicamente inesistenti in favore della società che utilizzava de facto i lavoratori per importi corrispondenti agli stipendi netti da erogare. Attraverso tale meccanismo, la beneficiaria annotava elementi passivi fittizi, maturando indebiti crediti Iva, mentre la relativa imposta a debito non veniva dichiarata, meno che mai versata. Contestualmente venivano omessi versamenti previdenziali e assistenziali, il tutto con un rilevante danno all'Erario e grave pregiudizio sulle posizioni contributive dei lavoratori.