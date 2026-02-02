A Peschiera del Garda 500mila euro per il nuovo museo della città

Peschiera del Garda si appresta a cambiare volto. La città riceve 500mila euro dalla Regione per un nuovo museo, finanziato con fondi europei. L’obiettivo è valorizzare il patrimonio storico e rafforzare l’attrattiva turistica legata al sito Unesco. I lavori partiranno presto, e la comunità attende con entusiasmo questa novità.

Il polo culturale nascerà all'interno dell'ex caserma La Rocca e aprirà entro il 2027 per celebrare il decennale del riconoscimento Unesco Peschiera del Garda si prepara a una grande trasformazione grazie a un finanziamento regionale di 500mila euro, basato su fondi europei e destinato alla valorizzazione del patrimonio storico legato al suo sito Unesco. Questo investimento permetterà la costruzione di un nuovo museo all'interno dell'ex caserma La Rocca, in Piazza Ferdinando di Savoia, che tornerà a breve sotto la gestione del Comune. L'operazione prende forma in vista dell'acquisizione di una parte del complesso monumentale, restituita all'ente locale grazie ad accordi stipulati in passato.

