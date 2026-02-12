Prezzi del riso in calo e aumento delle importazioni | l' allarme di Coldiretti

Il mercato del riso in Italia attraversa un momento difficile: i prezzi sono in calo e le importazioni, soprattutto da Asia, aumentano rapidamente. Coldiretti lancia l’allarme e chiede interventi urgenti. La situazione rischia di mettere in crisi i produttori locali, che faticano a far fronte ai costi e alla concorrenza straniera.

Il 2026 si è aperto con il mercato del riso in sofferenza con continui cali dei prezzi e un aumento esponenziale delle importazioni, soprattutto dai Paesi asiatici. Questo è quanto denuncia Coldiretti Novara-Vco, che chiede urgentemente alla Regione di convocare e costituire un Tavolo di crisi.🔗 Leggi su Novaratoday.it

Approfondimenti su Prezzi Riso

Dopo due anni di aumenti continui, il prezzo dell’olio d’oliva in Italia ha cominciato a calare.

L’Istat segnala un calo dei prezzi alla produzione dell’industria a dicembre, che scende dello 0,7%.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Prezzi Riso

Argomenti discussi: Prezzi del riso troppo bassi, strangolati dalle importazioni: la denuncia di Confagricoltura; LUNGO B SCHIACCIATO DALL’IMPORT; Riso, tonfo dei prezzi a causa dell’import dall’estero. Da Cambogia, Myanmar, Pakistan e Vietnam a dazio zero; Confagricoltura: prezzi in calo e boom di importazioni, soffre l’intera filiera del riso italiano.

Il riso veronese affonda, è allarme: prezzi dimezzati in un annoPrezzi dimezzati e concorrenza sleale dall'estero: è la guerra del mercato del riso veronese che affonda sotto i dazi zero ... veronaoggi.it

Il boom dei prezzi del riso fa saltare un ministro e fa ballare il governo in GiapponeIl Giappone si trova nel mezzo di una crisi alimentare e politica, con l’impennata dei prezzi del riso che scuote l’intero Paese e rischia di compromettere il futuro del governo guidato dal primo ... huffingtonpost.it

Riso, l'allarme da #Verona: tonfo dei prezzi a causa dell’import dall’estero - facebook.com facebook

Riso, tonfo dei prezzi a causa dell’import dall’estero. Da Cambogia, Myanmar, Pakistan e Vietnam a dazio zero / @confvr agricultura.it/2026/02/11/ris… via @AgriculturaIT x.com