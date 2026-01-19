Sport per tutti | a Modigliana un progetto per abbattere le barriere economiche e crescere insieme
Il progetto “Sport per tutti” a Modigliana mira a eliminare le barriere economiche che limitano l'accesso allo sport tra bambini e ragazzi. L'iniziativa si propone di favorire l'inclusione e la crescita condivisa, offrendo opportunità sportive a tutti, indipendentemente dalla situazione sociale o geografica. Con un approccio equo e accessibile, si intende promuovere valori di solidarietà e benessere tra le giovani generazioni.
Dare a ogni bambino e ragazzo la possibilità concreta di fare sport, indipendentemente dalla condizione economica o dal luogo in cui vive. È questo l’obiettivo del progetto “Sport per tutti”, promosso dalla società sportiva dilettantistica Modigliana Calcio in collaborazione con Alpi Spa, e.🔗 Leggi su Forlitoday.it
Leggi anche: Torneo di calcio balilla per l’inclusione: Asi e 'Incontro senza barriere' insieme per lo sport di tutti
Leggi anche: "Crescere insieme", il progetto per le scuole di Roma
Festa dello sport vigevanese al PalaElachem, sul palco atleti azzurri, squadre e dirigenti: tutti i premiati - La Festa dello sport vigevanese, entrata ormai stabilmente nella tradizione sportiva e natalizia della città, ideata e organizzata dal Pool Vigevano Sport, è stata un successo. laprovinciapavese.gelocal.it
Tutti gli aggiornamenti – LIVE https://www.lacnews24.it/sport/serie-b-il-catanzaro-a-caccia-dellimpresa-a-venezia-le-formazioni-ufficiali-tutti-gli-aggiornamenti-live-ixwq1z23utm_medium=Social&utm_source=Facebook#Echobox=1768661944 facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.