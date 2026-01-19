Sport per tutti | a Modigliana un progetto per abbattere le barriere economiche e crescere insieme

Il progetto “Sport per tutti” a Modigliana mira a eliminare le barriere economiche che limitano l'accesso allo sport tra bambini e ragazzi. L'iniziativa si propone di favorire l'inclusione e la crescita condivisa, offrendo opportunità sportive a tutti, indipendentemente dalla situazione sociale o geografica. Con un approccio equo e accessibile, si intende promuovere valori di solidarietà e benessere tra le giovani generazioni.

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.