Punto nascita del Valdarno Incontri con gli specialisti e visite al ’blocco’ parto

Da gennaio 2026, il punto nascita del Valdarno apre le sue porte alle future mamme e alle coppie in attesa. Gli incontri con gli specialisti si susseguono ogni mese, mentre gli open day settimanali permettono di visitare il blocco parto e conoscere da vicino i servizi offerti. Un modo per sdrammatizzare e rassicurare chi si appresta a vivere uno dei momenti più importanti della vita.

Continuano anche nel 2026 gli appuntamenti informativi dedicati alle donne in gravidanza e alle coppie in attesa promossi dal reparto di Ginecologia e Ostetricia dell’ospedale del Valdarno, con incontri mensili e open day settimanali per conoscere da vicino il punto nascita e i servizi disponibili. Il presidio di Santa Maria alla Gruccia, dal 2024, è riconosciuto da UNICEF e OMS come "Ospedale Amico dei Bambini e delle Bambine", un titolo che certifica la presenza di pratiche assistenziali precoci e appropriate e un supporto costante da parte di professionisti qualificati, a tutela di mamme e neonati prima, durante e dopo il parto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Arezzo, 3 febbraio 2026 – Continuano anche quest’anno gli incontri con gli specialisti dell’ospedale del Valdarno, pensati per aiutare le donne e le coppie in attesa di prepararsi al parto.

La Cisl di Arezzo conferma il suo sostegno alle mamme del Valdarno.

