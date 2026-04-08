Ogni notte persone che dormono all’aperto emergenza invisibile nel cuore della città | il grido d' allarme dei residenti

Nel centro di Messina, tra i palazzi abitati da famiglie e il movimento quotidiano della città, si verifica ogni notte una situazione di persone che dormono all’aperto. Questa emergenza silenziosa coinvolge residenti, che ogni giorno si confrontano con questa presenza stabile, e solleva questioni sulla gestione di questo fenomeno da parte delle autorità locali. La questione resta al centro di un dibattito che riguarda diritti e interventi di sostegno.

Nel centro di Messina, tra palazzi abitati da famiglie e il ritmo quotidiano della città, si consuma ogni notte una realtà silenziosa che interroga istituzioni e comunità. In una segnalazione indirizzata alle autorità giudiziarie, di pubblica sicurezza e all’amministrazione comunale, alcuni. 🔗 Leggi su Messinatoday.it Incendio spaventoso nel cuore della notte: edificio devastato, evacuati i residentiMancavano una manciata di minuti alle 3 di notte di oggi, mercoledì 8 aprile, quando i vigili del fuoco di Villabassa, in provincia di Bolzano, sono... Musica rock a tutto volume nel cuore della notte in piazza della Pace: i residenti non chiudono occhio, denunciato un 40enneDurante la notte, una pattuglia dei carabinieri è intervenuta in piazza della Pace a seguito delle chiamate al 112 di alcuni residenti della zona,... Temi più discussi: I senza dimora come indicatore economico: cosa ci dicono le città italiane; Fino a 7 auto rubate ogni notte nella BAT, i pezzi finivano a Cerignola: arrestate 15 persone; 17 anni fa il terremoto dell’Aquila; Luci, nascite, passaggi: la vivace notte medievale. La notte dei senza dimora, solidarietà in piazza a Milano con chi non ha una casaUn momento di condivisione con i più fragili, gli ultimi, che affollano le strade di Milano giorno e notte. In piazza Sant’Eustorgio si tiene questa sera la venticinquesima edizione de La Notte dei ... milano.repubblica.it Troppi poveri, la Caritas non ce la fa. Il direttore Sensini: «Dormitori pieni ogni notte e sempre più persone in strada»L'aumento sensibile delle persone che chiedono aiuto si riflette sulle cifre ufficiali: la Caritas, come riporta il settimanale diocesano Gente veneta, calcola che a fine anno saranno 38 mila i ... ilgazzettino.it Da molte notti, ogni notte, passo sotto questo tempio, tardi, nel silenzio dell'aria del Tevere, tra rovine scomposte. Non c'è più intorno nessuno, allo scirocco che spira e cade, fioco tra le pietre: forse ancora una donna, laggiù, e dietro il bar di Ponte Garibaldi, d - facebook.com facebook